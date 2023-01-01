Биография

Олег Дернов — российский актер театра, кино и телевидения. Родился 19 февраля 1996 года. Учился в Новосибирской специальной музыкальной школе на артиста-вокалиста. Переехав в Москву, поступил в ГИТИС и начал сниматься в различных проектах. Владеет навыками игры на гитаре и фортепиано. Сегодня фильмография Олега Дернова стремительно растет, его можно встретить в сериалах «Трудные подростки», «Кулагины», «Вампиры средней полосы», «Панчер», «Один клик». В 2022 году сыграл в детективной драме «Фишер» линейки more originals.