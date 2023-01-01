Биография

Нина Гусева — российская актриса, режиссер, сценарист, продюсер. Награждена театральной премией «Золотой лист». Родилась в Москве 23 декабря 1988 года. Отец Нины — спортивный комментатор Виктор Гусев, а мать — журналистка. Прадед девушки был драматургом. Нина со второго раза поступила в Школу-студию МХАТ и окончила ее, хотя до планов стать актрисой думала работать переводчиком. Во время учебы играла в театре «Сатирикон», а после выпуска стала стажером в МХТ имени Чехова. Нина также снимается в кино и телесериалах. Нина Гусева играла в фильмах «Репетиции», «Изморозь», «Мифы», «Угрюм-река», «Сережа», «Beach House» и сериалах «Вторые», «Наружное наблюдение», «Сладкая жизнь», «Лучше, чем люди», «Псих», «Нулевой пациент», «Анна К». Кроме того, актриса написала сценарий к документальному фильму «Дело», который также сняла и спродюсировала.