Биография

Нина Гизбрехт — российская актриса, модель. Родилась в Челябинске 11 апреля 1997 года. Еще в детстве Нина увлекалась творчеством — занималась бальными танцами и играла на скрипке и фортепиано. После получения аттестата о среднем образовании поступила в Российский государственный институт сценических искусств на факультет актерского искусства и режиссуры. Окончив его в 2019 году, актриса начала свой путь в кино. Нина Гизбрехт известна своим участием в таких отечественных сериалах, как «Вертинский», «Коса», а 2022 год подарил артистке роли в исторической драме «Аманат» и мелодраме Валерия Тодоровского «Надвое».