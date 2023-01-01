Биография

Николай Стародубцев – актер театра и кино, родился 3 июля 1983 года. Фильмография насчитывает более 15 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Наиболее успешными работами стали роли в многосерийных телефильмах «Страсть», «Заложники», «Доктор Рихтер –3», «Паромщица» и др. В 2017 году стал выпускником ГИТИСа (курс А. Шейнина). Свою кинокарьеру начал в 2013 году. Дебютным фильмом Николая Стародубцева стала многосерийная комедия «СашаТаня». Затем снялся в сериале «Крыша мира». Роль агента КГБ сыграл в многосерийной биографической мелодраме «Маргарита Назарова». В 2017 году на экраны вышла полнометражная драма «Нелюбовь» с участием актера. Кинокартина была номинирована на премии «Оскар» и «Золотой Глобус», был отмечена призом «Сезар» и призом жюри Каннского кинофестиваля. Одну из ролей Николай Стародубцев исполнил в многосерийной мелодраме «Страсть». Участвовал в съемках исторической киноленты «Годунов». В 2019 году на экраны вышел сериал «Доктор Рихтер – 3» с участием актера. В том же году он был задействован в многосерийных телевизионных фильмах «Заложники» и «Мосгаз. Новое дело майора Черкасова». Следователя актер сыграл в многосерийной мелодраме «Паромщица». В 2020 году его фильмография пополнилась сериалом «Я знаю твои секреты. Хамелеон».