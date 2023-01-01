Биография

Николай Рыжков — российский актер кино, модель. Родился в Горловке 28 августа 1986 года. С детства любил спорт. Это увлечение осталось с ним и во взрослой жизни: Николай занимается пауэрлифтингом и боксом. Профессиональную карьеру начал в 2010-х годах, снимаясь в эпизодических ролях популярных сериалов «След», «Молодежка», «Ивановы-Ивановы», «Гранд». Николай Рыжков снялся в более 40 картинах, в массовке и эпизодах. Благодаря хорошей спортивной подготовке за ним закрепилось амплуа брутального героя, что позволяет ему играть телохранителей, сотрудников полиции и бандитов. Образы этих персонажей он воплотил в сериалах «Горячая точка», «Дылды», «Евгенич», «По колено», «Тверская» и «Детективное агентство Мухича». Принимал участие и в съемках полнометражных картин и рейтинговых сериалов для онлайн-кинотеатров: «Библиотекарь», «Шпион» и «Стрельцов». В свободное от съемок время работает моделью: снимается в рекламных видеороликах для телевидения и в фотосессиях для презентаций продукции брендов. Биография актера включает также участие в съемках шоу: Рыжков появлялся в качестве героя выпуска программы «Битва дизайнеров», а также работал в «Бойцовском клубе» на канале РЕН ТВ.