Биография

Николай Дрейден – режиссер, сценарист. Победитель фестивальных конкурсов. Родился в 1980 году. Рос в семье работников искусства, поэтому с выбором профессии сомнений не возникло. В 2005-м окончил факультет кинорежиссуры в университете кино Санкт-Петербурга. В 2011 стажировался в Лос-Анджелесе как сценарист. В масс-медиа работает с 17 лет. Имеет опыт монтажера, корреспондента, ассистента режиссера. С 2008 года работает как режиссер дубляжа и озвучивания. С 2011-го руководит театральным производством. В его активе – драматический спектакль и два мюзикла. На массового зрителя фильмы Дрейдена ориентированы в наименьшей степени. Противоречие между потребностями публики и устремлениями режиссера не находит разрешения. Критики дают работам молодого творца высочайшие оценки, он премируется правительством и общественными организациями, но широкий зритель о картинах режиссера имеет смутное представление. Военная драма 2008 года «Придел ангела» демонстрируется по одному телеканалу. Боевик 2010 года «Шхера-18» оценивается зрителем как откровенно слабый. Мелодраматический сборник 2017 года «Анатомия измены» проходит незамеченным...