Биография

Николай Деберо – актер российского кино. Благодаря гениальной игре зрители помнят каждого героя этих картин, хоть у него и не было главных ролей. С малых лет он любил, по рассказам его матери, полюбоваться на свое отражение в зеркале, представляя себя великим артистом. Еще в детском саду он с большим энтузиазмом рассказывал стихи и пел частушки на утренниках. Будучи школьником, принимал участие практически во всех мероприятиях. Благодаря своей харизме, нестандартной внешности и бунтарскому характеру он пользовался успехом у своих одноклассниц. После окончания училища устроился токарем на местный завод. Трудился усердно, но продолжал гореть сценой и мечтать о славе. Он работал в выходные и праздничные дни, чтобы получить отгулы, во время которых посещал кинопробы. Отказы от режиссеров следовали один за другим и роль Деберо все никак не доставалась. Благодаря настойчивости и таланту после очередного кастинга он получил эпизодическую роль в трагикомедии «Афоня». В дальнейшем ему не удалось заполучить ни одной главной роли, но, несмотря на это, в каждый свой персонаж актер вложил частичку души. Самые яркие фильмы с Николаем Деберо – «Мимино», «Опасно для жизни», «Танцплощадка», «Самый лучший фильм – 2».