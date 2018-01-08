Wink
Нэнси Лиа Оуэн
Нэнси Лиа Оуэн

Нэнси Лиа Оуэн

Nancy Lea Owen

Дата рождения
1 сентября 1926 г. (91 год)
Дата смерти
8 января 2018 г.

Фильмография