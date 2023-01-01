Биография

Наталья Фатеева — российская актриса театра и кино, продюсер. Родилась 7 сентября 1978 года. С 1997 года Наталья проходила различные курсы актерского мастерства и повышения квалификации, обучаясь в том числе ремеслу постановщика. Кинодеятельница проявила себя как талантливая театральная артистка, играя Бабу-Ягу, Царевну-Лягушку, Кикимору. В 2003 году Фатеева стала художественным руководителем «Центра национальных культур». Первыми актерскими работами Натальи Фатеевой в кино были короткометражные ленты «Палач» и «Выигрышный билет». В 2016 году она сыграла роль в военной драме «Комиссарша», а в 2021 году — вошла в каст семейных фэнтези «Ледяная история» и «Конек-Горбунок».