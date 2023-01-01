Биография

Молодая российская актриса Надежда Некрасова родилась в 1991 году, 18 июня, в Санкт-Петербурге. Свое актерское дарование развивала в Санкт-Петербуржской академии киноискусства, которую окончила в 2014 году. По окончании была принята в труппу «Театра на Фонтанке», одновременно поддерживая творческие связи с театром «Пушкинская школа». Дебютом в кино для молодой актрисы стал эпизод в сериале «Отрыв» 2011 года, а затем роль в сериале «ППС» этого же года. Пробы молодой актрисы в кино оказались удачными. Фильмы Надежды Некрасовой, а она сыграла за эти годы в 12 фильмах, известны многим телезрителям. Это сериалы «Дорожный патруль», «Чудна дела твои, господи», «Перчатка Авроры». Однако роли Надежды Некрасовой в этих сериалах не были заметны широкому кругу зрителей. Ситуация постепенно изменилась для молодой актрисы в лучшую сторону с ролью в фильме «Петербург. Только по любви» 2016 года. Эта комедийная лента с мелодраматическим содержанием помогла раскрыться таланту, хотя роль беременной девушки в городе на Неве была ролью второго плана. Роль в драме «Вишневый сад» по классической пьесе стала весомой ступенькой в киномир. Кроме работ в кино, актриса активно сотрудничает со своими театральными коллегами. Играет в Малом драматическом театре с 2016 года по сей день. Роли в кино еще ждут молодую актрису в будущем.