Биография

Надежда Лунная – российская актриса дубляжа. Никакой достоверной информации о Надежде Лунной – актрисе дубляжа – пока у широкой общественности нет. В социальных сетях и на тематических сайтах можно найти множество профессиональных снимков девушки в костюмах популярных мультипликационных и киногероев («косплей»), но кроме этого, активная в социальных сетях персона о себе никаких сведений не предоставляет. В 2012 году ее пригласили для дубляжа очередного фильма популярного в Японии анимэ-сериала «Наруто 9: Путь ниндзя» режиссера Хаято Датэ. Мультсериал снят по мотивам японского комикса сенэн-манга известного художника и писателя Масаси Кисимото. В девятом фильме у Надежды Лунной сразу две роли – Годайме Хокаге и Цунаде. В 2014 г. в прокат вышла заключительная часть популярной японской саги под названием «Наруто: Последний фильм», снимать которую взялся режиссер Цунэо Кобаяси. Премьера в России состоялась 4 июня 2015 года при совместном участии «Централ Партнершип» и «All Media». В этом анимационном фильме Надежда Лунная вновь дублирует персонажа по имени Цунаде, в оригинальном варианте ее героиню озвучивает Масако Кацуки (к слову, японской актрисе на момент съемок уже исполнилось 62 года!).