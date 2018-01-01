Биография

Мина Шум — сценарист и режиссер из Канады, снимает как фильмы, так и короткометражки. Ее работы неоднократно удостаивались наград на кинофестивалях. Родилась в Гонконге 1 января 1966 года. Вскоре после рождения Мины семья переехала в Ванкувер. Уже в школе девочка заинтересовалась кино и всем, что связано с этой сферой. Несмотря на неодобрение консервативных родителей, поступила в университет, где изучала театральное мастерство и кинопроизводство. Карьеру режиссера Мина Шум начала со съемок короткометражного кино и добилась в этом успеха. Уже первая ее работа, которая называлась «Идеальная картинка», была номинирована на награду кинофестиваля. Несмотря на интерес к короткому метру, последствии сняла несколько полнометражных фильмов, среди которых «”Поезжай”, – сказала она», «Долгих лет жизни, счастья и процветания» и «Двойная радость» — в последнем она сыграла одну из ролей. Также режиссер не обходит вниманием и жанр документального кино — сняла «Девятый этаж». Помимо этого, Мина поработала над несколькими сериалами, сняв отдельные эпизоды — «Расследования Фрэнки Дрейк», «Лига октября», «Хороший доктор» и «Расследования Мердока».