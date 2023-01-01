Биография

Михаил Рахлин — российский актер театра и кино, режиссер. Родился 14 апреля 1984 года. Получил диплом Школы-студии МХАТ, где учился на курсе Романа Козака и Дмитрия Брусникина. Участвовал в постановках Московского художественного театра имени Чехова «Амадей», «Прокляты и убиты», «Мастер и Маргарита», «Пиквикский клуб», спустя время там же режиссировал спектакли «Веселые времена», «Темный камень», «Кликни здесь», «Ниночка», «Омон Ра». Поставил пьесу «Ромео и Джульетта» в Тамбове. Фильмография Михаила Рахлина насчитывает более 10 работ. Актера можно встретить в проектах «Хороший человек», «По ту сторону смерти», «Охота на дьявола», «Меч», «Роза прощальных ветров». Также входил в съемочную группу шоу «Слава богу, ты пришел!».