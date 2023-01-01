Биография

Михаил Клименко – актер кино и театра. Снимается преимущественно в фильмах, которые принадлежат к жанрам драма и мелодрама. Нередко играет в кинокартинах о войне. Родился в 1965 году. Является выпускником педагогического университета имени Шамяника в городе Мозырь. Учебу завершил в 1989 году, получив диплом актера. С 1990 года играет на сцене Мозырского драмтеатра имени Мележа. Многие роли Михаила Клименко – театральные. Съемки в кинопроектах актер считает лишь дополнительным направлением в своей деятельности. Однако на счету Клименко более 25 киноработ. Одним из первых проектов в области кино стала небольшая роль в военной драме «Чаклун и Румба», выпущенной в 2007 году. Затем появился в некоторых эпизодах телесериалов «Покушение», «Месть», «Талаш» и «Золотая страна». Наиболее известные фильмы Михаила Клименко – телевизионный сериал «Восьмидесятые», многосерийная биографическая драма «Красная королева», драматический сериал «Заступники» и совместный проект Украины и Беларуси «Смерть шпионам: Лисья нора». Также принял участие в съемках таких кинокартин как «Мухтар. Новый след», «Обратная сторона Луны – 2», «Она не могла иначе» и «Три дня на любовь».