Михаил Исхаков

Биография

Михаил (Мансур) Гумерович Исхаков – российский актер дубляжа. День рождения: 6 ноября 1951 г. Ушел из жизни 14 июня 2013 г. Об образовании Михаила Исхакова – актера дубляжа, диктора – известно только то, что после школы он поступил в студию при столичном Центральном детском театре и окончил ее в 1976 г. Долгое время сотрудничал с радиостанциями, занимаясь озвучиванием спектаклей, транслировавшихся в эфире. К примеру, одна из таких работ была проделана на «Радио России». Коллектив артистов под руководством Жанны Переляевой записал радиоспектакль «Остров сокровищ», вышедший в эфир в марте 2011 г. Работ в кинематографе у артиста немного. В период 2001-2013 гг. он успел поработать в дубляже 14-ти полнометражных и анимационных фильмов. Самый первый мультфильм Михаила Исхакова – это знаменитый «Шрек» (2001 г.), а за ним последовал «Спирит: Душа прерий» (2002 г.). В его портфолио есть такие хиты, как «Поймай меня, если сможешь» (2002 г.) и «Железный человек» (2008 г.), «Трансформеры: Месть падших» (2009 г.) и «Человек, который изменил все» (2011 г.). Еще меньше ролей Михаила Исхакова было сыграно в кино. Зрители могли увидеть его в эпизодах сериалов: «Стилет» (2003 г.), «Срочно в номер – 2» (2008 г.), «Жизнь, которой не было» (2008 г.).