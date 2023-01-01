Биография

Мельтем Гюленч — актриса театра и кино. Родилась в Анкаре 30 мая 1970 года. Будущая артистка окончила среднюю школу Мимара Кемаля и театральный факультет Университета Анкары. Свою профессиональную актерскую карьеру Мельтем Гюленч начала в 1999 году с театральной пьесы «Остаться в живых» режиссера Руткая Азиза. До 2002 года работала актрисой и помощником режиссера в различных пьесах Художественного театра Анкары. Первый актерский опыт Мельтем состоялся в 2012 году с сериала «Два воротника — один Исмаил». Затем актриса появилась в многосерийном проекте «Дочери Гюнеш». В 2017 году Гюленч снялась в комедии режиссера и сценариста Бурака Аксака «С кем ты танцуешь?». Далее последовали роли в сериалах «Ради дочерей» и «Сумасшедший ветер». В 2019 году с участием актрисы вышла многосерийная картина «Азизе», режиссером которой выступил Волкан Коджатюрк. В 2020 году она сыграла Махбубе в сериале «Слово чести».