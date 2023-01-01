Биография

Мельтем Джумбул — актриса и телеведущая. Обладательница премии Международного кинофестиваля Анкары. Родилась в Измире 5 ноября 1969 года. В подростковые годы переехала с семьей в Стамбул, где поступила в Университет изящных искусств имени Мимара Синана. После окончания вуза работала в Лондоне и сотрудничала с труппой, ориентированной на пьесы Шекспира. Также брала уроки актерского мастерства в Лос-Анджелесе, а позже вернулась в Турцию и открыла театральную школу. Сегодня фильмография Мельтем Джумбул насчитывает 30 работ. Артистку можно встретить в таких кинолентах, как «Головой о стену», «Алфавитный убийца», «Скажи мне, Боже», «Лабиринт», а также в сериалах «Красная комната» и «Великолепный век». В последнем она сыграла роль Фатьмы Султан.