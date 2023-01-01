Биография

Майкл Кошке – актер зарубежных кино и телесериалов. Большинство ролей сыграл в фантастических боевиках, а также в фильмах ужасов. Кинокартины молодого актера получили одобрение многих профессиональных кинокритиков. После окончания среднего образования, будущий актер поступил в местный колледж. Во время учебы молодой человек часто принимал участие в студенческих театральных постановках. Именно тогда у будущей знаменитости и возникла идея посвятить свою жизнь кино. Желая получить первые роли, Майкл Кошке отправился в Голливуд. Кинопробы дали положительный результат, и юноша начал свой актерский путь. Благодаря актерскому таланту Майклу удалось посотрудничать с такими современными актерами первой величины, как Кевин Костнер, Кейт Уинслет и мн. др. К самым известным фильмам Майкла Кошке относятся «Стражи галактики», «Скрытые фигуры», «Голодные игры: и вспыхнет пламя», «Дивергент», «Первый мститель: Противостояние», «Идеальный голос – 3» и т. д. Также актер прославился благодаря своему участию в телесериалах «Ходячие мертвецы», «Необходимая жестокость», «Сонная лощина», «Древние», «Сверхспособности», «Брокмайр» и многие другие.