Биография

Матвей Ложкин — российский актер театра, кино и телевидения, модель. Родился в Москве 2 сентября 2006 года. Сценическим искусством увлекается с детства. Служил в Детском музыкальном театре юного актера, играл в спектаклях «Война глазами детей», «Алые Паруса», «Приключения наследника престола, или Новые Бременские», «Хоттабыч». Занимался в школе «Киноэволюция», также прошел несколько курсов у кинокоучей Антона Марданова, Наташи Фенкиной, Сергея Сапронова и в кастинг-школе Юлии Мариной. В 2021 и 2022 годах входил в состав жюри Большого детского фестиваля под патронажем актера и худрука Московского губернского театра Сергея Безрукова. Сегодня Матвей Ложкин успешно снимается в кино, его фильмография включает такие проекты, как «Скорая помощь», «ГДР», «Красная зона», «Панчер», «Жена олигарха», «Онлайф», «Контакт». В 2022 году сыграл роль Пети в детективной драме «Фишер».