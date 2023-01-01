Биография

Марио Мачадо — актер кино и телевидения. Родился в Шанхае 22 апреля 1940 года. Вырос в китайско-португальской семье. В юности учился в военной академии, а позже поступил в бизнес-колледж в Гонконге. После переезда в Америку работал менеджером в компании IBM. Работал репортером, часто появлялся в различных телевизионных программах в качестве ведущего. Комментировал матчи Чемпионатов мира по футболу в Мексике, Испании, Аргентине и Германии, а также соревнования Олимпийских игр в 1984 году. Фильмография Марио Мачадо насчитывает более 50 ролей. Одной из его первых работ стал сериал «Миссия невыполнима». Позже список пополнился проектами «Робокоп 3», «Лицо со шрамом», «Рокки 3», «Огни святого Эльма», «Беверли-Хиллз 90210», «Дома огня».