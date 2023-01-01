Биография

Марина Блейк — российская актриса. Родилась в Снежинске 28 октября 1972 года. В детстве занималась вокалом, ходила в театральную студию. После окончания школы поступила в Российскую академию им. Гнесиных. Окончив академию, поступила во ВГИК. Свою театральную карьеру актриса начала в Театре Луны, где играла в основном драматические главные роли. Кинодебют Марины Блейк в кино состоялся в 1992 году, в сериале «Детектив Джек Фрост», где она сыграла небольшую эпизодическую роль. После удачного дебюта снималась в таких известных фильмах, как «Досье детектива Дубровского», «Обратный отсчет», «Папины дочки», «Сезон туманов», «Ранетки», «Пыльная работа», «Мы объявляем вам войну».