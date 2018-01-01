Wink
Маргрет Хельга Йоханнсдоттир
Маргрет Хельга Йоханнсдоттир

Маргрет Хельга Йоханнсдоттир

Margrét Helga Jóhannsdóttir

Дата рождения
4 мая 1940 г. (85 лет)

Фильмография