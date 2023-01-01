Биография

Марат Гудиев — российский актер. Родился 31 июля 1979 года. В 1998 году кинодеятель поступил в театральный институт имени Щукина. Получив диплом в 2002 году, начал сниматься в кино. Первой работой в фильмографии Марата Гудиева стал многосерийный боевик «Мужская работа» с Федором Бондарчуком. Затем последовали полнометражные ленты «Кодекс чести», «Марш-бросок» и «Антикиллер 2: Антитеррор». Самыми известными картинами в портфолио актера стали судебная драма «Ваша честь» с Андреем Меньшиковым и боевик «9 рота».