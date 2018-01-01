Максим Костюнин

Биография

Сериал «Королева дорог», (в производстве). Режиссер Николай Михайлов (сын главных героев Ваня) - Сериал «Солнечные дни». Режиссер Алексей Морозов (сын главного героя Лёшка) - Сериал «Семейный портрет», режиссер Николай Михайлов. (главный герой в детстве) - Детективный сериал «След», режиссер Александра Гончарова (эпизод) - Сериал «Опекун», режиссер Сергей Юрьевич Борчуков/ Главная роль ( Димка, 9 лет) - Полнометражный фильм - сказка «Рождество казацкое или адская хоругвь», режиссер Михаил Костров. (младший неуклюжий чертенок Васька) - Историческая драма по роману Анатолия Димарова «I Будуть Люди...» / Режиссер Аркадий Непиталюк \(сын главной героини Татьяны Светличной Андрей - Детективный сериал «Нюхач - 4», режиссер Артем Литвиненко\ (главный герой Нюхач в детстве) - Сериал «Открытое окно («Бумажный самолетик»), реж. Алина Чеботарева. Главная роль (Ванечка, 6 лет) - Сериал «Подкидыши или Окно Жизни». (Эпизод) - Сериал «Благими намерениями». Режиссер Валерий Ибрагимов. (эпизод) - Сериал «Замуж после всех». Режиссер Ашот Кещан. (эпизод)