Биография

Максим Арнаутов — актер кино и телевидения. Родился в Москве 4 сентября 2004 года. Окончил театральный класс, а также получил дополнительное образование в Детской Академии кино и телевидения «Останкино». Сотрудничает с актерским агентством «Жар-птица» и снимается в рекламных проектах. Максим Арнаутов начал карьеру в кино с эпизодических ролей в многосерийных драмах 2019 года «Горячая точка» и «Безсоновъ». Также актера можно увидеть в роли Бугая в комедийной ленте «Жена олигарха».