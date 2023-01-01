Биография

Махир Гюнширай — киноактер, театральный режиссер. Родился в Стамбуле 10 августа 1960 года. Будущий артист окончил театральный факультет Анкарской государственной консерватории Университета Хаджеттепе, получил степень магистра в Университете Лидса, а также обучался на факультетах изящных искусств, сценического и визуального искусства в Университете Мимара Синана. Работал в Государственном театре Бурсы, Стамбульском государственном театре, Театральной студии, Театре ан-дер-Рур в Германии, Тиятро Ти и Тиятро Оюневи. С 1987 года преподает в университетах и частных учебных заведениях. Махир Гюнширай также снимался в фильмах и сериалах. Наиболее узнаваем по ролям в многосерийных боевиках «Утраченные годы», «Враг в зеркале», драмах «Иффет», «Изгнание», «Госпожа Фазилет и ее дочери», «Верность Хасану», «Сердечная рана» и в комедии «Запах клубники».