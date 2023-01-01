Биография

Луис Кордис – актер кино. Известен благодаря съемкам в нескольких фильмах о Гарри Поттере. Играет преимущественно в полнометражных картинах в жанрах фэнтези, драма и приключения. Родился в 1989 году. На счету актера не слишком много киноработ. Однако среди них есть достаточно крупные и популярные у зрителей проекты. Тем не менее практически все роли Луиса Кордиса являются второстепенными или эпизодическими. Сотрудничал с такими режиссерами как Дэвид Йейтс, Чина Му-Ен и Шон Кронин. В 2011 году участвовал в озвучке видеоигры «Гарри Поттер и Дары смерти». Активно ведет страницу в Instagram, где выкладывает фото со съемок. Первым проектом в области кинематографа стала небольшая роль в британской короткометражной драме »Juvenile». Картина вышла в 2007 году. Актеру досталась главная роль. Спустя год Кордис успешно прошел кастинг, и его пригласили на съемки приключенческой фэнтези-картины »Гарри Поттер и Принц-полукровка». В нем он сыграл Блейза Забини, надменного сокурсника Драко Малфоя. Именно этот фильм Луиса Кордиса принес ему известность среди коллег и зрителей. В 2010 и в 2011 годах вышло еще две картины с участием актера – первая и вторая части фильма «Гарри Поттер и Дары Смерти».