Биография

Лира Айларова — актриса театра и кино. Родилась в Карачаево-Черкесии 17 марта 1980 года. В 1997 году Айларова поступила в осетинский университет на факультет искусств. С 2008-го актриса служит в Московском Армянском Театре. Она была задействована в постановках «8 женщин» и «Вай, Вай, или Вояж по-армянски». В фильмографии Лиры Айларовой два проекта: в 2008 году она получила эпизодическую роль в сериале «Афганский призрак», а в 2021-м сыграла Аду в криминальной драме с Алексеем Серебряковым и Олегом Меньшиковым «Ваша честь».