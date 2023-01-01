Биография

Лидия Доротенко – актриса кино. Одна из самых известных работниц киностудии «Ленфильм». Большинство проектов – телесериалы и полнометражные фильмы в жанрах боевик, криминал и драма. Родилась в 1931 году. Образования в области кино и театра не имеет. В мир кинематографа попала случайно: заблудившись, пришла на киностудию и согласилась поучаствовать в одной из сцен с массовкой. Долгое время работала ассистентом по актерам и бригадиром массовки. Многие роли Лидии Доротенко – эпизодические персонажи или роли второго плана. Однако на счету актрисы более сотни киноработ. При этом многие персонажи – яркие и запоминающиеся. Дебютом в области кино стала эпизодическая роль в фильме «Полосатый рейс» 1961 года. Актриса ненадолго появляется в сцене с пляжем. Именно эта роль в массовке досталась будущей знаменитости случайно. Другие известные фильмы Лидии Доротенко – культовая кинокартина «Брат» 1997 года, фантастический боевик «Мы из будущего» 2008 года, криминальный боевик «Львиная доля» (2001) и драма «Морфий» (2008). Также снималась во многих российских телесериалах. Например, в таких, как «Улицы разбитых фонарей – 2», «Петр Первый. Завещание» и «Агент национальной безопасности – 3».