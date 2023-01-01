Биография

Леонид Захарченко – актер театра и кино, родился 23 декабря 1966 года. Фильмография насчитывает более 40 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Известность актеру принесли роли в многосерийных телефильмах «Отдел 44», «Муж на час», «Выше только любовь», «Кровная месть», «Замок на песке» и др. Леонид Захарченко стал выпускником эстрадно-циркового училища в Киеве. Свою кинокарьеру начал с телевизионных сериалов. Дебютным фильмом Леонида Захарченко стала спортивная драма «Поддубный». Затем актер снялся в мелодраме «Муж на час». В 2016 году роль невролога сыграл в многосерийной мелодраме «Центральная больница». В 2017 году участвовал в съемках сериала «Рецепт любви». В том же году на экраны вышел полнометражный фильм «Двигатель внутреннего сгорания» и несколько сериалов «Сдается дом у моря», «Контакт», «Вторая жизнь Евы». Одну из ролей Леонид Захарченко исполнил в многосерийной мелодраме «Родственные связи» (2018). Затем актер снялся в сериале «Выше только любовь». В 2019 году фильмография актера пополнилась еще несколькими многосерийными телефильмами, среди которых мелодрамы «Замок на песке», «Возвращение», «Ищу тебя».