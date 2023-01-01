Биография

Лара Дэкаро – актриса кино. Большинство проектов, в которых снималась, – полнометражные фильмы в жанрах триллер, драма и криминал. Первый профессиональный дебют состоялся в возрасте 7 лет – актриса сыграла небольшую роль в постановке «Волшебник страны Оз». Уже в достаточно юном возрасте на счету актрисы имеется около десяти кинокартин. При этом многие из них являются довольно высокобюджетными и популярными фильмами. Тем не менее практически все роли Лары Дэкаро – второстепенные или незначительные эпизодические персонажи. Часто играет в одних кинокартинах с такими актерами как Николас Пиннок, Клем Со, Джексон Кай и Джанетт Шарп. Сотрудничала с режиссерами Сэмом Миллером и Чарльзом Мартином. Одним из первых проектов в области кинематографа стала криминальная драма с элементами фантастики «Преступник». Картина вышла в 2015 году. Примерно в это же время на экранах начали показывать сериал с участием актрисы – «Фортитьюд». Наиболее известные фильмы Лары Дэкаро – многосерийный триллер «Двойник» (2017-2019), романтическое фэнтези «Красавица и Чудовище» (2017), а также «Тайна 7 сестер» (2017). Кроме того, актриса известна многим зрителям по кинопроектам «Лига справедливости», «Марчелла» и «Реллик».