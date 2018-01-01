Биография

Кузьма Скрябин — советский и украинский музыкант, актер и продюсер. Имеет государственные награды Украины и Республики Крым. Родился в Самборе Львовской области 17 августа 1968 года. Настоящее имя артиста — Андрей Кузьменко. Его родители увлекались искусством, мать работала преподавателем в музыкальной школе. Мальчик играл на фортепиано и прекрасно владел английским языком. Начало творческого пути Кузьмы Скрябина пришлось на 1983 год, когда он организовал школьную музыкальную панк-группу. После окончания школы в 1986 году музыкант создал музыкальный проект «Скрябін», который сделал его знаменитым. Андрей писал песни на английском и украинском, выступал в передачах на телевидении, выпустил несколько альбомов. Кузьменко — создатель известного проекта «Пающие трусы». В фильмографии Кузьмы Скрябина пять ролей. Музыкант дебютировал в мюзикле «Вечера на хуторе близ Диканьки»‚ снятом в 2001 году. В нем Скрябин сыграл второстепенного персонажа Кузьму. В 2006-м на экранах демонстрировался комедийный сериал на украинском языке «Леся+Рома», где артист исполнил эпизодическую роль. Затем Скрябин появлялся на телеэкранах в эпизодах. А в 2008 году он снялся в роли Синей бороды в музыкальной комедии «Красная шапочка», которую показывали на российском и украинском телевидении.