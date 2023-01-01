Биография

Кристиана Кларк — американская актриса кино и театра. Родилась в Лос-Анджелесе. В 1999 году Кларк окончила Христианскую Академию Хоумвуда, затем получила образование в американской музыкально-драматической академии AMDA в Лос-Анджелесе. Играла в Театре Гатри в Миннеаполисе, а также неоднократно участвовала в Орегонском Шекспировском Фестивале. В киноиндустрии Кристиана Кларк наиболее известна по ролям в хоррор-фильме «Кэндимен» и мелодраме «Застрял между станциями» 2011 года. Также в ее портфолио можно найти детское ТВ-шоу The Choo Choo Bob Show и многосерийную ленту «Закон и порядок: Организованная преступность» 2021 года.