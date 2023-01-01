Биография

Крис Оуэнс – актер из Канады, родившийся 7 сентября в 1961 году, в семье джазовой певице и джазового барабанщика. Больше всего Крис известен как один из персонажей телесериала «Секретные материалы». С Крисом Оуэнсом фильмов немало, но в основном это были второстепенные роли. Помимо X-files, он также снялся в таких фильмах «Рекрут» и «Коктейль». В одной из частей «Секретных материалов» у него была роль сына персонажа «Курильщик сигарет» в одноименном эпизоде. Также, в 1997-ом году, Крис снова сыграл ту же самую роль, но уже в эпизоде «Демоны». В том же самом году Крис сыграл персонажа «Великий Мутато» в эпизоде «Постмодернистский Прометей». К слову, его главный персонаж, сын Курильщика, был по сюжету убит его же отцом, но это не помешало ему вернуться в 2002-ом году в эпизоде «Уильям». В этом эпизоде Крис сыграл сильно обезображенного Джеффри Спендера, который, согласно сценарию, пережил убийство. Криса Оуэнса номинировали на несколько наград, однако самой важной оказалась его номинация на Genie Award 2002 года. Это была номинация на лучшую роль Криса Оуэнса в картине «Дяди». Среди самых последних работ Криса можно отметить «Дом грез», «РЭД», «Пила 3D», «Пила 6», «Мутанты Икс» и другие.