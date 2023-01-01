Биография

Крис Гарднер – филантроп, оратор-вдохновитель и бизнес-тренер, предприниматель, родился 9 февраля 1954 года. Прототип главного героя голливудской драмы «В погоне за счастьем». История жизни и успеха Криса Гарднера легла в основу этой американской кинокартины. Из нищего отца-одиночки главный герой (как и его прототип) превращается в успешного миллионера. Главную роль в этой картине сыграл Уилл Смит. Фото с актером Крис Гарднер выставил в своем инстаграм-профиле. Фильм получил номинацию на «Оскар» за главную мужскую роль, две номинации на «Золотой Глобус», две номинации на премию «Выбор критиков», четыре премии NAACP Image Award (помимо приза за лучшую роль, фильм получил приз и за лучшую роль второго плана, который достался сыну Уилла Смита Джейдену). На премьере фильма Крис Гарднер позировал вместе с Уиллом Смитом не только как прототип главного героя, но и как автор книги, которая легла в основу сценария. Долгое время Гарднер жил за чертой бедности. Выучившись на брокера, он открыл собственную фирму и стал миллионером. Сегодня Крис Гарднер работает как оратор-вдохновитель и мотивационный бизнес-тренер. Гарднер снимает ролики для инстаграм и активно ведет свою социальную сеть.