Биография

Конни Ли является американской актрисой второго плана. Стала известна благодаря съемкам в фильмах «Дурная слава» в 2016 году и в «Turnt» в 2018 году. Она стала одной из немногих девушек, которые снимались в триллерах. Конни Ли с детства являлась активным ребенком. Она любила экстремальные виды спорта и даже получила награды в 2014 и 2016 году. После окончания школы девушка осознала, что мечтает стать актрисой. Ей всегда был интересен кинематограф. Ли на данный момент находится в поиске второй половинки и надеется, что в скором времени найдет своего будущего мужа. Актриса поначалу снималась в университетских постановках, после чего ее заметил продюсер сериала «Дурная слава». Он решил ее пригласить исполнить роль второго плана. Сериал получил высокую оценку на сайте «Кинопоиск» – 6;6. Сериал с Конни Ли получился захватывающим и динамичным, а также имеет неплохие кассовые сборы. В 2017 году девушку пригласили сняться в картине «Желтые птицы». Это американский фильм на военную тематику, снят по роману Кевина Паурэнса. Произведение получилось интересным и понравилось зрителям. Еще одной картиной, благодаря которой Ли стала популярна, является «Turnt». Это триллер, в котором девушка отлично сыграла роль второго плана.