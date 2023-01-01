Биография

Хуан Пабло Гарсия — аргентинский продюсер и актер. Родился в городе Росарио 5 марта 1971 года. Помимо основной продюсерской деятельности Хуан пробует себя в роли актера. В 2013 году он сыграл первую роль в комедии «Виновен в краже», а в 2020 году — в авантюрном фильме-ограблении «Афера века». Карьера Хуана Пабло Гарсии в качестве ассоциированного кинопродюсера стартовала в 2011 году с мелодрамой «Моя первая свадьба». Начиная с 2014 года кинодеятель спродюсировал такие аргентинские ленты, как «Хозяин джунглей», «Паулина», «Неруда» и другие.