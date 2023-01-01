Биография

Хлоя Херст — британская актриса родом с юго-востока Англии. Точных сведений о возрасте и образовании молодой британской модели нет, так как она не дает интервью журналистам, а на собственных страницах в сетях предпочитает делиться только кадрами съемок. Известно Хлое Херст принесла роль в молодежном сериале «Энди Мак», выходившем на телеэкраны Великобритании и США с 2017 года. В нем она сыграла Миранду Патрик, появляющуюся в большей части серий этой истории. Следующим фильмом Хлои Херст стала комедийная мелодрама американо-китайского производства «Красотка на всю голову» 2018 года. Режиссерами ленты выступили Эбби Кон и Марк Силверштейн. В картине актриса исполнила роль молодой девушки по имени Грета. С этого момента о перспективной звезде стало известно продюсерам и режиссерам Голливуда. В 2021 году актриса заявлена исполнительницей сразу в шести различных проектах, среди которых комедия Чарльза Артура Берга, триллер «Толще воды» начинающего режиссера и сценариста Патрика Х. Томпсона, драма Кимберли Харрис «САРА» и другие.