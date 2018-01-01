Биография

Кэйтлин Кромуэлл — актриса, продюсер, художник. Известна по работе над телесериалом «Четыре рождества и свадьба» и фильмом «Страна улыбок». Кейтлин росла в семье железнодорожников, поэтому никогда не находилась в одном месте более двух лет. Девушка жила на три города и до сих пор называет Нью-Йорк, Лос-Анджелес и Ванкувер своими многочисленными домами. Свою карьеру актриса начала в качестве балерины в Ансамбле молодых исполнителей Королевского Виннипегского балета. Затем Кейтлин заинтересовалось модельное агентство из Торонто Elite, что плавно привело к ее актерской карьере в кино и на телевидении. Ее любовь к киноискусству даже заставила девушку стать со-продюсером нескольких короткометражек и неоднократно отмеченного наградами художественного фильма «Страна улыбок».