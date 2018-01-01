Биография

Казимир Лиске – актер, режиссер и музыкант. Массовый зритель знает его по работам в популярных сериалах «Интерны» и «Игрок». Казимир родился в 1982 году в Колорадо (США) в семье архитекторов. Он рос активным и талантливым мальчиком. Театром и миром кино Лиске был очарован с детства. Родители не совсем понимали тягу сына к миру искусства, но всегда поддерживали его стремления. В 2001 году после окончания школы он поступил в Дартмутский колледж на факультет «Режиссура и сценография». Получив диплом, Казимир Лиске решил съездить в небольшое туристическое путешествие в Россию. Однако приехав в Москву, он просто влюбился в Россию, русских людей и великий русский театр. Актер решил продолжить обучение и поступил в Школу-студию МХАТ на курс к Константину Райкину. Казимир Лиске сотрудничал с театром «Практика», где не только играл на сцене в качестве актера, но и сам поставил два спектакля как режиссер вместе с Иваном Вырыпаевым. Также он писал музыку к своим спектаклям. Помимо работы в театре артист время от времени снимался в русском кино. Фильмы Казимира Лиске: «Движение вверх», «Уходящая натура», «Интерны», «Иван Грозный». Актер был женат на своей коллеге Полине Гришиной, у супругов родился сын. К сожалению, в 2017 году произошло несчастье, и Казимир погиб, выпав из окна собственной квартиры.