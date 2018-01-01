Биография

Карл Фаррер – британский актер. История актера Карла Фаррера – пример того, как можно сыграть в кино свыше 50 ролей, но при этом остаться неуловимым для журналистов и поклонников. О том, сколько на самом деле лет актеру, где он обучался и из какой семьи родом остается только догадываться. Единственное, что можно констатировать – его любят режиссеры, поскольку перечень картин, где он успел сняться, действительно, впечатляет. У актера эффектная внешность: высокий брюнет с обаятельной улыбкой, в чертах лица явно прослеживаются итальянские корни. Наиболее известные фильмы Карла Фаррера, в которых его можно видеть в качестве исполнителя ролей второго плана или эпизодических: одной из серий «Бондианы» «007: СПЕКТР» (2015 г.), новый эпизод «Поттерианы» «Фантастические твари и где они обитают» (2016 г.), фантастический блокбастер «Лига справедливости» (2017 г.), «Мир Юрского периода 2» (2018 г.). В большинстве картин его можно видеть в коротких сценах, но всегда в действительно эффектном облике, что позволило собрать поклонникам обширное портфолио сценических образов. Среди ролей Карла Фаррера особо выдаются: дядя семейства в сцене не похоронах в картине «Удивительная миссис Мэй» (2017 г.), израильский посол в триллере «Ангел» (2018 г.), основанном на реальных событиях.