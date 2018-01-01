Биография

Ирина Даниленко – актриса театра и кино. Большинство фильмов, в которых играла, – картины в жанрах детектив и криминал. Также снимается в мелодрамах. Родилась в 1983 году. Является выпускницей высшей школы деятелей сценического искусства при РАТИ (ГИТИС). Обучалась на актерском факультете (курс Ефима Падве). Некоторое время входила в актерский состав Дома актера имени Яблочкиной. Также играла на сценах «Центрального дома работников искусств», СТД и театра «Квартет И». Вела телевизионную передачу о животных на канале ТВЦ. Многие роли Ирины Даниленко в кино являются эпизодическими или второстепенными. Основная деятельность актрисы связана с театром. Дебютом в области кинематографа стала небольшая роль в телевизионном сериале «Москва. Центральный округ», который вышел на экраны в 2003 году. Следующими проектами актрисы стали сериалы «Адвокат», «Кулагин и партнеры», «Детективы» и «Татьянин день». Наиболее известные и коммерчески успешные фильмы Ирины Даниленко – многосерийный криминальный детектив «Глухарь» и детективный сериал «Зверобой». Оба проекта вышли в 2008 году. Также играла в таких известных комедийных телесериалах как «Папины дочки» и «Воронины». Однако роли актрисы были эпизодическими.