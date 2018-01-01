Биография

Ирена Понарошку — российская телеведущая, актриса и журналистка. Родилась в Москве 14 октября 1982 года. Настоящее имя — Ирина Владимировна Филиппова. Ирена родилась в семье, далекой от кино и телевидения, но с юности проявляла интерес к творческой деятельности. После школы она выбрала для себя международные отношения, но судьба привела ее на телевидение, а позже и в киноиндустрию. В качестве актрисы Ирена Понарошку участвовала в таких проектах, как комедия «All inclusive, или Все включено» и фильм «Стерва для чемпиона».