Биография

Игорь Колосов – актер театра и кино, родился 8 апреля 1968 года. Фильмография насчитывает более 20 полнометражных кинокартин и сериалов. В основном снимается в эпизодах. Известность актеру принесли роли в многосерийных телефильмах «Ментовские войны», «Гаишники», «Дознаватели» и др. С юности будущий актер занимался спортом (боксом, мотокроссом, единоборствами). В 1998 году стал выпускником РГПУ. Также окончил студию актерского мастерства (курс И. Диденко). Свою кинокарьеру начал в 2003 год. Дебютным фильмом Игоря Колосова стал многосерийный криминальный детектив «Кобра: Антитеррор». Затем актер снялся в роли водителя в сериале «Ментовские войны». В 2010 году на экраны вышел сериал «Гаишники», в котором актер сыграл террориста. В роли охранника снялся в сериале «Дознаватели». Небольшую роль Игорь Колосов исполнил в полнометражном криминальном боевике «Одиночка». Партнерами по съемочной площадке стали Данила Козловский, Ян Цапник, Андрей Кузнецов, Сергей Кудрявцев и др. Актер также участвовал в съемках популярных сериалов «Тайны следствия», «Такая работа», «Полицейский участок», «Женщина в беде», «Охотники за головами», «Назначена награда» и др.