Биография

Гюнеш Хаят — турецкая актриса театра, телевидения и кино. Родилась в Анкаре 1 июня 1964 года. После окончания школы Гюнеш поступила в Государственную консерваторию Анкары. В 1985 году начала работать актрисой дубляжа и озвучивать различные видеоролики. С 2007 года Гюнеш Хаят начала активно сниматься. Она сыграла в проектах «Королек — птичка певчая», «Долина волков: Террор», «Ты, мой дом», «Вдребезги», «Любовь против судьбы», «Последняя история», «Смертный мир», «Он — легенда», «Ее имя Зехра», «Хаос в банкетном зале», «Нетронутая любовь». В 2019 году вышел сериал «Ветреный», где актриса появилась в образе Эсмы.