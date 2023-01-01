Биография

Гульнара Нижинская – актриса. Родилась 19 июля 1976 года в Пятигорске. На данный момент является генеральным продюсером компании Luxema Production. В детстве она мечтала стать парашютисткой, но все изменилось после роли царицы Эстер, сыгранной в школьном театре. Почувствовав успех и славу, она задумалась о театральной школе. Однако консервативные родители такого порыва не оценили. На несколько лет ей пришлось забыть о своей мечте. В 1993 году она поступила на актерский факультет во ВГИК им. Герасимова, но с третьего курса отчислена из-за «ненадлежащего поведения». В 1994 году будущая артистка начала обучение в американской театральной академии SMDA, а сразу же после ее окончания поступила в ВТУ им. Щукина. Большую популярность приносит Гульнаре Нижинской роль Верунчика в комедийном сериале «Моя прекрасная няня». Забавный и ироничный персонаж пришелся по душе зрителю. С тех пор режиссеры начали звать актрису для съемок в своих картинах. К числу наиболее популярных фильмов Гульнары Нижинской можно отнести «Лови момент», «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…», «Золотая парочка», «Расстояние», «Аэропорт», «Кулагин и партнеры», «Непрощенный», «Любовь и прочие глупости».