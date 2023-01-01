Биография

Грэйсон Максвелл Гарнси – актер художественного кино и телесериалов, родился 31 августа 2000 г. (г. Калгари, Канада). Также известен своими работами в области режиссуры и сценарной работы. Является ярким представителем нового поколения работников киноиндустрии Канады и США. С малых лет, юноша буквально бредил миром кино. Судьба была благосклонна, и свои первые роли Грэйсон Максвелл Гарнси получил уже в подростковом возрасте. Упорство и настойчивость юноши, а также редкое актерское дарование стали результатом пристального внимания со стороны кинопродюсеров и режиссеров, и предложения о новых съемках не заставили себя ждать. На данный момент на счету молодого актера большое количество ролей в телесериалах и кинокартинах, несколько интересных режиссерских работ, а также небольшой опыт в написании сценария. Самыми популярными фильмами Грэйсона Максвелла Гарнси принято считать биографическую драму «Мистер Хоккей: История Горди Хоу», боевик «Годзилла», семейную драму «Чудо», комедийную мелодраму «Невероятный мир глазами Энцо», а также телесериалы «Сосны», «Я – зомби», «Самозванец», «Ван Хельсинг», а также «Вне времени», «Виргин Ривер» и многие др.