Биография

Герман Петрович Лупекин – советский актер, режиссер, сценарист. День рождения: 01.01.1919 г. Ушел из жизни 16 января 2016 г. В юности будущий актер Герман Лупекин занимался преподавательской деятельностью в области биологии в школе. На фронте ВОв служил в рядах Вооруженных Сил. С 1950-х годов впервые участвует в съемках «Ленфильма». Актер многие годы выступал на сцене ЛГТ им. Ленинского комсомола и ЛГТ музкомедии. В 60-х годы избирает молодежное направление работы на базе телестудии в Ленинграде. В это же время снимался в телеспектакле «Большая кошачья сказка» (1965 г.), поставленной Давидом Карасиком. В 1969 г. написал сценарий телеспектакля «Мальчик из спичечной коробки». В 1980-х годах приглашен преподавателем режиссуры телевидения в ЛГИТМИК. На протяжении 37 лет оставался единственным режиссером популярной детской телепередачи «Ребятам о зверятах». Наиболее популярные фильмы Германа Лупекина: комедия «Республика ШКИД» (1966 г.) Геннадия Полока, сказка «Снежная королева» (1966 г.) Геннадия Казанского, сказка «Три толстяка» (1966 г.) Алексея Баталова и Иосифа Шапиро, драма «Плохой хороший человек» (1973 г.) Иосифа Хейфица, мелодрама «Ключ без права передачи» (1976 г.) Динары Асановой. Одна из наиболее запомнившихся зрителям ролей Германа Лупекина: «Кащей» в телеэкранизации «Сказка о Мите и Маше, о Веселом Трубочисте и Мастере Золотые Руки» (1967 г.) Глеба Селянина.