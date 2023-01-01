Биография

Геннадий Соловьев – актер кино и сериалов. Артист в основном снимается в военных и приключенческих фильмах. Будущий актер родился в Москве в 1978 году. В 1995 году он окончил школу № 1067 и поступил в Ярославский государственный театральный институт на актерский факультет под руководством А.В. Зубкова. Артист освоил историческое фехтование, хорошо играет на гитаре и поет. Еще будучи студентом, Соловьев сыграл в сериале А. Митты «Граница. Таежный роман». Это история о любовном треугольнике в маленькой воинской части на границе с Китаем, действие происходит в 1970-е годы. Сериал стал очень популярным и имел у зрителей большой успех. Геннадий Соловьев сыграл одного из солдат срочной службы, а вместе с ним на одной площадке играли такие звезды российского кино, как Андрей Панин, Галина Польских, Марат Башаров, Михаил Ефремов, Алексей Гуськов и другие. Актер вспоминает участие в «Границе» как большую удачу и колоссальный опыт, который он получил, глядя на игру мэтров. Актер сыграл во многих хороших фильмах, хоть и не главные, но яркие и запоминающиеся роли. Среди известных фильмов Геннадия Соловьева: «72 метра», «Личный номер», «Мусорщик». О личной жизни артиста известно мало, он продолжает работать, в 2017 году снялся в фильме «Легенда о Коловрате».