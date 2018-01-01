Wink
Ганс Мариус Стормоен
Hans Marius Stormoen

Дата рождения
7 февраля 1943 г. (63 года)
Дата смерти
3 июня 2006 г.

Фильмография